Liquido oleoso rimosso dall’asfalto

Si è concluso verso le 3 di ieri mattina l’impegno del personale mobilitato dalla Provincia di Macerata per eliminare il liquido oleoso perso quasi otto ore prima dal motore d’un mezzo agricolo in transito sulla provinciale n. 25 che collega Cingoli con Macerata. In particolare, il versamento del liquido che, specie nelle ore notturne, avrebbe reso pericoloso il transito dei mezzi sulla carreggiabile, sarebbe iniziato intorno alle 19 dell’altro giorno: derivato da una mietitrebbia, lo strato untuoso si è depositato lungo un tratto di circa 5 chilometri dalla frazione Troviggiano al bivio per la località Capovilla. Segnalata la situazione, subito il servizio viario della Provincia si è attivato per far intervenire gli incaricati che, operando con una idropulitrice, hanno gradualmente rimosso la patina oleosa. Sul posto, per le relative incombenze, le pattuglie dei carabinieri di Montecassiano e di Cingoli.

g. cen.