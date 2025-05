Liquori rubati nella borsa schermata. Ladro incastrato dalle telecamere

Ruba venti bottiglie di liquori, per un valore complessivo di 642 euro, dal supermercato e le nasconde una borsa schermata, appositamente modificata per eludere il sistema antitaccheggio in prossimità delle casse. È stato incastrato dalle telecamere, identificato e denunciato dai carabinieri un trentenne rumeno. I militari della stazione di Macerata, a conclusione di indagini supportate dall’analisi dei filmati di videosorveglianza, hanno denunciato in stato di libertà l’uomo, residente in provincia di Latina e già noto alle forze dell’ordine. È accusato di un furto aggravato, avvenuto il mese scorso in un supermercato della città. Dalle attività investigative è emerso che il trentenne, in concorso con un complice non ancora identificato, è entrato nell’esercizio commerciale e, dopo aver prelevato dagli scaffali una ventina di alcolici di diverse marche, ha occultato la refurtiva nella borsa schermata. Si tratta di contenitori progettati per eludere i sistemi antitaccheggio utilizzati nelle attività commerciali. Le indagini sono tuttora in corso per risalire all’identità del secondo autore del furto. Invece i carabinieri della stazione di Treia, durante servizi di controllo mirati alla verifica del rispetto delle misure restrittive imposte dall’autorità giudiziaria, hanno accertato che un pregiudicato 29enne, sottoposto ai domiciliari, si era arbitrariamente allontanato da casa violando le prescrizioni. Il ragazzo è stato prontamente rintracciato e denunciato per evasione. L’Arma prosegue le attività di monitoraggio del territorio e di contrasto alla criminalità, a tutela della sicurezza dei cittadini e del rispetto della legalità. In quest’ottica i militari della compagnia di Macerata stanno intensificando i controlli per la prevenzione e repressione dei reati contro il patrimonio.