L’Ircr naviga a vista Castiglioni: "Ci siamo, a giorni le nuove nomine"

di Chiara Gabrielli

Ircr in stallo, l’azienda pubblica di servizi alla persona con il consiglio di amministrazione scaduto da oltre quattro mesi e il direttore Francesco Prioglio che ha lasciato il mese scorso: resistono ai loro posti il presidente Giuliano Centioni (incarico a titolo gratuito) e il segretario generale Nazareno Tartufoli, al momento anche facente funzione direttore. Ora si aprono spiragli, con la maggioranza che assicura che i giochi sono fatti, le decisioni prese: entro una decina di giorni sarà nominato il nuovo cda dell’Ircr. L’azienda, che fornisce un’importante rete di assistenza agli anziani e che conta un centinaio di dipendenti e circa 250 ospiti in sei case di riposo tra Macerata, Pollenza, Mogliano, Montecassiano, Montefano e Potenza Picena, data la situazione di "limbo" in cui si trova non può quindi impegnarsi in progettualità di lungo termine ma l’ordinaria amministrazione procede come sempre, grazie alla professionalità e all’impegno dei dipendenti, che sono comunque preoccupati per il vuoto di governo ai vertici dell’Apsp. Il gruppo d’opposizione Macerata bene Comune, guidato da Stefania Monteverde, sta preparando una mozione per sollecitare il sindaco Sandro Parcaroli e per chiedere conto dei ritardi nella nomina. Peraltro, Centioni, operativo da 10 anni nel suo ruolo, non potrà continuare ad essere presidente. Oltre alla nomina, l’altra strada che potrebbe essere intrapresa è quella del commissariamento. "Noi ci siamo mossi in ritardo, sicuramente, su questo non ci sono dubbi – ammette Pierfrancesco Castiglioni, coordinatore e responsabile del partito cittadino di Fratelli d’Italia –, ma tra le forze politiche di maggioranza c’è accordo su chi deve essere messo nel consiglio di amministrazione. Siccome la nomina del nuovo presidente deve essere fatta dal cda (sempre in accordo con la volontà del sindaco), la prima cosa da fare è proprio la nomina dei consiglieri. Sarà fatta a brevissimo, una decina di giorni, forse anche meno, non c’è un disaccordo tra i partiti".

Castiglioni fa notare che comunque chi verrà nominato al vertice avrà "una grande responsabilità e un incarico senza compenso. Ci vuole quindi una persona competente, che abbia tempo e sia disposta a lavorare gratis, che abbia spirito di servizio alla città. Centioni ha fatto un gran lavoro e va ringraziato, anche proprio per tutte queste caratteristiche della sua posizione, così pure Prioglio, che ha lavorato bene". Oltre a ciò, c’è la necessità di procedere poi con un "bando pubblico per il nuovo direttore Ircr. Ci sono state altre questioni da affrontare, urgenti, come quella del servizio idrico, e purtroppo l’Ircr è rimasto un po’ indietro, ma abbiamo recuperato velocemente il tempo perduto. Ci rendiamo conto che c’è vacatio di posizioni che ci obbligano a fare subito, il più presto possibile. La discussione politica è già chiusa, il sindaco deciderà a brevissimo, questione di giorni".