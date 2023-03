Lirica, biglietti in vendita Già 1.600 prenotazioni

Aperta ieri la vendita dei biglietti per la stagione lirica dello Sferisterio. Ci si potrà rivolgere sia alla biglietteria di piazza Mazzini che online sul sito dello Sferisterio e su vivaticket.it. Rimangono invariati rispetto allo scorso anno i settori e i prezzi per i titoli operistici (Carmen, La traviata, Lucia di Lammermoor), i cui biglietti hanno un costo da 15 a 150 euro. I biglietti per la Messa da Requiem di Verdi che si terrà il 29 luglio (Orchestra e il Coro del teatro comunale di Bologna diretti da Donato Renzetti) e quelli per gli spettacoli di danza (Don Juan e Carmen) hanno un costo da 15 a 60 euro. I biglietti per la proiezione dei film dedicati a Carmen, con la colonna sonora eseguita dal vivo, hanno un costo da 15 a 40 euro. Chi è in possesso di voucher emessi durante la pandemia riceverà una comunicazione per il loro utilizzo entro la data di scadenza. L’attenzione verso la programmazione della stagione, che si terrà dal 20 luglio al 19 agosto, però, appare già alta perché da metà febbraio sono già 1.600 i biglietti prenotati da gruppi provenienti dal centro Italia e alcuni stranieri da Germania, Svizzera e Scandinavia.