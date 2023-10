Lirica, è fatta per Gavazzeni. Cambierà anche il cartellone

Paolo Gavazzeni è il nuovo direttore artistico dello Sferisterio: manca solo l’ufficialità, che arriverà la prossima settimana con la prima riunione utile del consiglio di amministrazione. Se c’è attesa per la ratifica vera e propria, intanto ieri nella sala della Provincia durante un incontro molto disteso e cordiale c’è stato il sì pronunciato a voce del regista d’opera bergamasco, che ha stretto la mano al sindaco Sandro Parcaroli, presidente dell’associazione Sferisterio, che lo aveva invitato a Macerata: Gavazzeni ha ringraziato, si è detto lusingato e onorato di essere stato scelto per questo incarico. Dopo l’uscita di scena dell’ex direttore artistico Paolo Pinamonti, la situazione è in continua evoluzione, tutto cambia rapidamente e lo stesso potrebbe fare anche il cartellone della stagione 2024 del Mof: dalle prime indiscrezioni, non saranno dedicati a Puccini tre titoli su tre totali. A saltare dovrebbe essere la Fanciulla del West (resterebbero invece la Bohème e la Turandot).

Pur dichiarandosi un "fervente pucciniano", Gavazzeni aveva già espresso, in un’intervista al Carlino, delle perplessità sull’opportunità di dedicare tutti e tre i titoli a Puccini nel centesimo anniversario della morte. Per i primi di novembre, quindi, l’arena all’aperto maceratese sarà guidata da Gavazzeni che vanta un curriculum di tutto rispetto: per 12 anni nella direzione artistica del Teatro della Scala e per 5 direttore artistico dell’Arena di Verona, oltre che nipote del famoso direttore d’orchestra Gianandrea. È oggi impegnato come regista d’opera ed è direttore artistico del canale televisivo Classica HD in onda su Sky. Diplomato in pianoforte e laureato in Giurisprudenza, non vede l’ora di mettere a disposizione le sue competenze anche a Macerata. Arrivato martedì sera in città, Gavazzeni ieri mattina ha già svolto un sopralluogo allo Sferisterio, ieri mattina, accompagnato, tra gli altri, dal sovrintendente dello Sferisterio Flavio Cavalli, oltre che dall’avvocato Guglielmo Borgiani (mecenate della stagione lirica), Giuseppe Rivetti del cda, e altri. Gavazzeni peraltro aveva partecipato all’ultimo bando, quello in cui poi risultò vincintore Pinamonti, da cui però risultò escluso per un dettaglio burocratico: aveva dimenticato di allegare un’autodichiarazione. Il contratto di Pinamonti è stato rescisso dal cda dell’associazione Sferisterio la scorsa settimana, dal momento che è andato in pensione all’università e secondo la legge Madia era quindi impossibilitato a portare avanti l’incarico retribuito da direttore artistico. Pinamonti non l’ha presa molto bene e ha dichiarato che gli sarebbe piaciuto "poter portare a termine il progetto triennale a cui avevo lavorato con grande entusiasmo e grande passione", ma "purtroppo ci sono decisioni che travalicano le volontà dei singoli".