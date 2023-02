Lirica, la stagione della seduzione "Ritardi? Facciamo le cose per bene"

di Lorenzo Monachesi

"C’è chi dice che è tardi, ma l’importante è fare le cose per bene e al momento giusto, alla Bit abbiamo presentato la stagione allo Sferisterio ed è stato un grande successo". È quanto dice il sindaco Sandro Parcaroli alla presentazione del Macerata Opera Festival (20 luglio-19 agosto) in cui trovano cittadinanza il belcanto, ma anche letteratura, cinema, danza e musica. Si sono accesi i riflettori sul festival che sviluppa il tema della seduzione e delle sue molteplici sfaccettature dalla fragilità di Lucia di Lammermoor (12, 14, 17 e 19 agosto) all’ostinazione di Carmen (20, 23 e 28 luglio, 6 agosto) e di Violetta con La traviata (22 e 30 luglio, 5 e 13 agosto).

E quando si parla di seduzione il pensiero corre a un personaggio come Don Giovanni a cui è ispirato lo spettacolo di danza "Don Juan" (27 luglio), premio Danza&Danza 2020, coprodotto dall’Associazione Sferisterio con la Fondazione nazionale della danzaAterballetto. Attorno al mito della Carmen si svilupperà un festival nel festival, a partire ovviamente dalla celebre opera di Bizet nell’allestimento firmato da Daniele Menghini in cui il mezzosoprano Ketevan Kemoklidze sarà la protagonista, con Ragaa Eldin nelle vesti di don Josè, Roberta Mantegna (Micaela) e Fabrizio Beggi (Escamillo), l’orchestra sarà diretta da Donato Renzetti. E poi il 4 agosto lo Sferisterio ospiterà il leggendario spettacolo di flamenco "Carmen" e l’11 agosto saranno proiettate due pietre miliari del cinema muto con la musica della colonna sonora eseguita dal vivo: Carmen di Cecil B. De Mille e "A burlesque on Carmen" per la regia di Charlie Chaplin. Torna in arena la Lucia de Lammermoor di Donizetti, assente dal 2003, per una coproduzione con le Chorégies d’Orange con la regia di Jean Louis Grinda: nel cast Ruth Iniesta (Lucia), Dmitry Korchak (Edgardo) e Davide Luciano (Enrico), l’orchestra sarà diretta da Francesco Ivan Ciampa. E poi spazio alla Traviata degli specchi ideata nel 1992 dallo scenografo Josef Svoboda con la regia di Henning Brockhaus; il soprano Nino Machaidze è Violetta, mentre Anthony Ciaramitaro e Roberto de Candia saranno rispettivamente Alfredo e Giorgio Germont. L’appuntamento sinfonico è per il 29 luglio con la Messa da Requiem di Verdi con Eleonora Buratto, Clementine Margaine, Antonio Poli e Roberto Tagliavini, è una coproduzione con il Teatro comunale di Bologna e infatti il 2 agosto sarà proposto in piazza Maggiore. L’Orchestra filarmonica marchigiana (Form) sarà impegnata nelle tre opere, negli spettacoli di danza e nell’esecuzione dal vivo delle colonne sonore dei film dedicati a Carmen; coinvolti anche il coro lirico marchigiano Bellini, la banda Salvadei e i Pueri cantores "Zamberletti". La vendita dei biglietti sarà aperta dal primo marzo.