Lirica, partenza sprint Quota 7.700 spettatori nella prima settimana Incassi vicini al milione

Avanza a "vele spiegate" il Macerata Opera Festival che, confermando il più 14 per cento nella vendita totale dei biglietti registrata il 15 luglio rispetto allo stesso periodo dello scorso anno, chiude la prima settimana di spettacoli a quota 7.700 spettatori, considerando le prime due recite di Carmen, la prima della Traviata, le loro rispettive anteprime Under30 e Lucia Off con Francesco Micheli al teatro Lauro Rossi. Dati che superano le presenze della settimana inaugurale 2022 (circa 7.500 spettatori con una data in più) e anche il risultato dell’ultimo festival pre-Covid (quello del 2019).

Un altro dato significativo è quello degli incassi generali: al momento sono quasi ventimila i biglietti complessivi venduti (nel 2022 erano 18mila) per un valore di 950mila euro (rispetto ai 920mila del 2022). "Sono quindi risultati incoraggianti che premiano innanzitutto il grande lavoro di squadra e la qualità delle proposte di questa edizione del Macerata Opera Festival, firmata dal nuovo sovrintendente Flavio Cavalli e dal direttore artistico Paolo Pinamonti – commentano dallo Sferisterio –. Questi primi dati infondono energia positiva per l’avvio della seconda settimana ricchissima di attività".

Il programma, infatti, prevede il ritorno in scena, venerdì alle 21, di Carmen e La traviata (domenica) e due appuntamenti da non perdere: giovedì lo spettacolo di danza "Don Juan" e sabato l’esecuzione della "Messa da Requiem" di Verdi con l’Orchestra e il coro del Teatro Comunale di Bologna, diretti da Donato Renzetti. La seconda settimana del Mof, però, si aprirà già oggi, alle 18.30 in piazza Cesare Battisti, con il primo dei due concerti (il secondo si terrà domenica) del progetto "In Opera", realizzato dall’assessorato alle Politiche Sociali del Comune, per promuovere forme di partecipazione nuove e inedite, con i momenti musicali più famosi della Carmen e della Traviata guidati dalla narrazione di Michele Pirani. Al pianoforte, insieme alla curatrice della rassegna Cesarina Compagnoni, si alternerà Irene Filiaggi. Gli interventi vocali sono del mezzosoprano Mariangela Marini (25 luglio) e del soprano Paola Antonucci (30 luglio). Artista ospite sarà la musicista ucraina Olena Kocherga, primo flauto dell’Orchestra sinfonica di Zaporidhja, espatriata nei mesi scorsi a Civitanova a causa della guerra in Ucraina.

Giovedì, alle 12 agli Antichi forni, per il ciclo degli Aperitivi culturali curati da Cinzia Maroni, la giornalista di danza Valeria Crippa e Gigi Cristoforetti direttore artistico della Fondazione Nazionale della Danza Aterballetto presenteranno "Don Juan", spettacolo che andrà in scena la sera stessa allo Sferisterio. Venerdì, invece, ospite degli Aperitivi Culturali sarà Ilaria Gaspari per parlare di "Il figlio della Carmen". Alle 21 allo Sferisterio torna in scena Carmen.