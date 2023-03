Lirica Pinamonti alle celebrazioni per Manuel de Falla

Il direttore artistico del Macerata Opera Festival, Paolo Pinamonti, è stato nei giorni scorsi a Siviglia, invitato a partecipare alle iniziative per il centenario della prima versione del Retablo de maese Pedro di Manuel de Falla, compositore spagnolo del quale il musicologo veneto è tra i massimi studiosi mondiali e al quale ha dedicato numerose pubblicazioni apparse in Italia, Spagna e Francia a partire dal 1987. Lo scorso 12 gennaio, infatti, il patronato della Fondazione-Archivio Manuel de Falla lo ha proposto all’unanimità per la direzione dell’Archivio Manuel de Falla (ruolo che assumerà dal prossimo settembre). Il 23 e 24 marzo 1923, in quello che fu il Teatro San Fernando di Siviglia ebbe luogo la prima esecuzione del Retablo, una delle composizioni più celebri di Falla. I musicisti che parteciparono a quella occasione costituirono una anno dopo l’Orquesta Bética de Cámar che in occasione di questo centenario, all’Espacio Turina di Siviglia, ha organizzato un convegno e un concerto. Pinamonti (nella foto) è stato invitato tra i relatori, insieme ai compositori Carretero e Aracil (quest’ultimo coordinatore dei progetti il centenario del Retablo) e al musicologo Jorge de Persia.