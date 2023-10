Lirica: via alle prevendite

Aperte le prevendite online per Rigoletto e L’elisir d’amore, le opere in programma per la quinta edizione di Civitanova all’Opera diretta da Alfredo Sorichetti. Le prevendite si effettuano sul sito www.ciaotickets.comcivitanova-allopera e presto i biglietti saranno acquistabili anche al teatro Rossini.

Sabato 16 dicembre 2023, andrà in scena Rigoletto con la regia di Dejan Proshev. Le scene saranno ambientate a Palazzo Te di Mantova. Vittorio Vitelli, eccellente baritono, si cimenterà nel ruolo di protagonista e a fargli compagnia sul palco l’orchestra Sinfonica Puccini e il coro Ventidio Basso, ormai stabile al Rossini Opera Festival di Pesaro. Camilla Melelli curerà i costumi realizzati dalla Sartoria Arianna. Il 27 gennaio 2024 sarà la volta di L’elisir d’amore con la regia di Josè Medina. Il cast sarà composto da: Paola Antonucci (Adina); Reinaldo Droz (Nemorino); Davide Bartolucci (Belcore); Gianpiero Ruggeri (Dulcamara); Jessica Ricci (Giannetta).

d. s.