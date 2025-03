L’Isee è un rompicapo: "Il valore va ricalcolato. E ora bisogna pagare"

È emerso chiaro il messaggio uscito dal tavolo tecnico dello scorso 5 marzo, con al centro ministero del Lavoro, Mef, Inps, Agenzia delle Entrate e Consulta dei Caf. L’esclusione dai calcoli dell’Isee di titoli di Stato, dei buoni fruttiferi postali (inclusi quelli trasferiti) e dei libretti di risparmio postale sarà possibile solo a partire da aprile, in seguito all’approvazione del nuovo modello tipo della Dichiarazione sostitutiva unica (Dsu) e delle relative istruzioni per la compilazione. Così ha annunciato pochi giorni fa lo stesso Ministero dopo l’entrata in vigore del Dpcm che definisce la norma della Legge di Bilancio 2024. Un problema in tutta Italia per almeno il 35% di coloro che hanno già presentato la dichiarazione pre-tempo, con il rischio ora di dover scegliere se attendere la naturale scadenza per beneficiare dell’esclusione dall’Isee dei titoli di Stato o presentare una seconda dichiarazione (escludendo titoli di Stato, buoni e libretti postali, il valore aggiornato sarebbe più basso e i benefici, a partire dall’assegno unico, più alto).

Quasi due milioni di famiglie, secondo le stime nazionali, saranno così costrette a rifare una nuova attestazione, la seconda, per costi fino a un massimo di 25 euro richiesti dai Centri di assistenza fiscale. Altro punto da chiarire in futuro, infine, riguarda la modalità di applicazione della soglia dei 50mila euro in caso di più detentori all’interno della stessa famiglia. Insomma, una situazione quasi ‘Caf-kiana’, che complica il lavoro di diversi Centri come quelli legati alla Cna e con sede a Macerata e Cingoli. "Ancora non è chiaro se per il rifacimento dell’Isee se ne occuperà l’Inps oppure di nuovo il dichiarante, la situazione è comunque difficilmente controllabile – dice preoccupata la riferente per il Cfn Cna Macerata, Lorena Torbidoni –, specie per chi nel corso dell’anno ne fa più di uno perché il suo nucleo cambia o magari non sono stati contati dei buoni. E il costo così va a carico del cliente". Nel centro del capoluogo "riceviamo circa 400 dichiarazioni all’anno – aggiunge – finora una buona metà ha presentato una nuova attestazione che sarà da rifare. Considerata questa possibilità, abbiamo avvisato in passato i clienti sin da subito, lasciando decidere loro ma facendo presente che, nel caso non avessero presentato l’Isee da marzo, avrebbero avuto l’assegno unico ridotto al minimo". Anche a Cingoli la situazione non è diversa. Anzi, "è un vero caos – la definisce Maurizio Federici –. Per quanto riguarda l’assegno unico la precedente scadenza per fare l’Isee, prendendo la cifra stabilita da marzo, era entro il mese di febbraio, ma anche noi abbiamo consigliato ai nostri clienti di aspettare aprile in attesa delle disposizioni dal governo". Nel centro di Cingoli "riceviamo 150 attestazioni all’anno e 50 circa sono già arrivate – conclude – così ora quelle persone saranno costrette a rifarle".