"L’isola pedonale penalizza noi commercianti"

di Giorgio Giannaccini

"E’ una decisione assurda che ci penalizza, il Comune torni sui suoi passi e non faccia partire l’isola pedonale". Insorgono ora i commercianti del centro di Porto Recanati, all’indomani dall’annuncio dell’amministrazione comunale che ha deciso di istituire per ogni sabato di maggio e giugno un’isola pedonale su corso Matteotti, dalle 19.30 all’una, che arriva fino a via Pastrengo (l’entrata nord del paese). Il primo a dirlo è Cosimo "Mimmo" Gallone, titolare della gelateria Gallone in corso Matteotti.

"Quando c’è l’isola pedonale i nostri incassi si riducono fortemente – afferma –. Tra l’altro, a maggio e giugno ancora non ci sono i turisti e perciò non ha senso. E in quell’orario diversi clienti chiedono l’asporto e vengono in auto. Sulla nostra chat WhatsApp ho fatto un sondaggio, e quasi tutti i negozianti sono contrari all’isola pedonale". Gli fa eco Antonio Russo della gelateria Biancamenta: "Se l’amministrazione ha preso una decisione allora è inutile che ci convoca in municipio, ce lo poteva comunicare via pec. Sarebbe stato più utile incontrarci e discutere la proposta. Inoltre, il sindaco Andrea Michelini ha affermato che questa è una prova, dunque è la dimostrazione che non ha le idee chiare". A tuonare pure Doriana Contu della lavanderia Lavatu.

"Alle 19.30 vengono tante persone con i borsoni pieni per lavare i vestiti, ma con l’isola pedonale nessuno verrà perché non ci sono i parcheggi – dice –. L’unica soluzione è far partire l’isola pedonale dall’incrocio con via Rossini. Ma se l’amministrazione non cambierà nulla, farà un danno a me e toglierà un servizio alla città". Critico Ubaldo Traini, titolare della catena di negozi Tutti Tipi: "Non si può pensare che l’isola pedonale sia solo posizionare due transenne per strada, servono prima servizi e infrastrutture che oggi non ci sono, come i parcheggi. Il periodo è sbagliato, cioè maggio e giugno, e poi chiudendo via Pastrengo si toglie una via principale di accesso al paese".

Voce fuori dal coro è Gianfranco Torbidoni del negozio Ciauscolo.it.

"L’unico dispiacere è che l’isola pedonale non sia stata anticipata alle 19, perché il corso si riempe sempre nel pomeriggio – osserva lui –. Anzi, credo che nei prossimi anni si dovrebbe anticiparla alle 16". Polemiche, infine, dal gruppo di minoranza Centrodestra Unito: "In consiglio comunale, di risposta a una nostra interrogazione relativa alla ventilata chiusura di corso Matteotti di sabato, l’assessore Stefania Stimilli ha tacciato le nostre due consigliere di ascoltare le chiacchiere di paese e che la maggioranza non ne aveva mai parlato. Ma mercoledì, sindaco e assessore, hanno convocato i commercianti per comunicare loro che, udite udite, chiuderanno il corso. La verità è venuta a galla".