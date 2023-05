"L’isola pedonale si farà: protesta di pochi"

di Giorgio Giannaccini

"Non si è lamentata l’intera categoria dei commercianti, che anzi ha partecipato all’incontro e non ha avuto nulla da ridire, ma solamente alcuni singoli. Per questo, l’isola pedonale si farà". Così, a Porto Recanati, l’assessore al Commercio Stefania Stimilli (nella foto) risponde a quei negozianti che l’altro giorno – in un articolo sul Carlino – avevano contestato l’isola pedonale che partirà oggi, e seguirà ogni sabato di maggio e giugno, lungo corso Matteotti e in via Pastrengo, dalle 19.30 fino all’una. "Quanto hanno dichiarato certi commercianti non corrisponde a verità, perché nell’incontro di mercoledì è stata data a ognuno la possibilità di esprimere la propria opinione – afferma Stimilli –. Tra l’altro uno di loro, che sul Carlino ha avanzato critiche verso l’isola pedonale, era lo stesso che durante l’incontro aveva detto davanti a tutti ‘l’orario mi sta bene’. Inoltre sottolineo che la categoria non si è ancora costituita in un’associazione, e quindi ci troviamo a dialogare con singoli esercenti. Ma rimane il fatto che l’isola partirà alle 19.30 – aggiunge l’assessore Stimilli –, e cioè quando i negozianti si apprestano ad effettuare la chiusura giornaliera; non vedo dov’è il problema. Ricordo, poi, che a maggio dell’anno scorso c’era il pienone di gente nel centro, e pure tanti ragazzini che impennavano in sella ai motorini facendo il caos. Ecco, l’isola pedonale servirà per evitare tutto ciò e permettere a visitatori e cittadini di vivere serenamente la città". Sempre l’assessore Stimilli ribatte a un altro negoziante, il quale aveva detto di aver avviato un sondaggio tramite una chat Whatsapp, nella quale molti colleghi si erano espressi contro l’isola pedonale. "Un’amministrazione non può decidere in base a quello che un commerciante dice in chat – rincara la dose –. E nell’incontro di mercoledì chiunque poteva dissentire, ma nessuno lo ha fatto. Mentre alle critiche del gruppo di minoranza Centrodestra Unito, rispondo che loro avevano presentato un’interrogazione in merito a un’isola pedonale prevista nel pomeriggio. E io avevo detto che non era così, proprio perché non partirà nel pomeriggio ma all’inizio della sera, ovvero alle 19.30, dunque nessuna bugia. Intanto domani, su corso Matteotti, si svolgerà la mostra-mercato "Porto Recanati in fiore" che vedrà la presenza di 20 espositori, dalle 8 alle 20. Insomma, continuano le nostre attività per portare sempre più visitatori in paese".