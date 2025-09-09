Lista "Pace, salute, lavoro". Prof, studenti e non solo: "Priorità a sociale e servizi"

"L’acqua pubblica, un’economia sostenibile che generi lavoro e un coordinamento dei Comuni che razionalizzi i servizi per l’utilità sociale sono le nostre priorità, come la rete dei servizi alla persona e una sanità legata al territorio". La lista "Pace, salute, lavoro" presenta i suoi candidati alle regionali. Gabriella Saccani Vezzani, Riccardo Ballatori, Maria Letizia Trafeli, Roberto Mancini, Laura Pontoni e Augusto Ciuffetti sosterranno Matteo Ricci. La lista nasce dalla confluenza di Rifondazione comunista e del movimento Dipende da noi. Mancini, docente di filosofia a Unimc, ha aperto spiegando che "proponiamo un metodo. Siamo una rete di associazioni, movimenti, gruppi e comitati impegnati per l’acqua pubblica, per un lavoro coordinato delle forze territoriali e delle banche locali, anche perché l’ecologia sia un criterio dell’attività economica. I diritti e i servizi alla persona devono essere integrati, e per noi è importante l’impegno contro il riarmo e la guerra, che ha risvolti regionali. Non possono essere deviati fondi in quella direzione". Riccardo Ballatori, coordinatore dei giovani comunisti e studente di scienze politiche, racconta come sia importante "riportare voce sui problemi strutturali che impediscono ai giovani di ottenere stabilità. C’è insoddisfazione su università e scuola; le cose possono cambiare con il lavoro politico dal basso, senza scorciatoie, costruendo una coscienza. I prezzi dei libri e delle tasse salgono, vogliamo trasporti e materiali gratuiti". Augusto Ciuffetti, docente dell’Univpm, si occupa di economia delle aree appenniniche: "È necessario ragionare sui problemi territoriali con una programmazione. Le zone interne hanno il loro tema centrale in un nuovo rapporto tra le aree di montagna, che si spopolano, e quelle costiere, densamente abitate. Va ripensata la regione nel suo insieme, non solo sul piano demografico. Le attività economiche tipiche come agricoltura e artigianato vanno sostenute, la formula potrebbe essere quella delle cooperative di comunità". "La mia esperienza lavorativa - spiega Laura Pontoni - mi spinge a considerare centrale il rapporto tra sociale e sanitario. Vengo dal teatro, che ha un potere relazionale fortissimo. Il sociale va progettato e sostenuto. La fragilità non è una zavorra, ma una bellezza che va realizzata". Gabriella Saccani Vezzani, amministratrice di condominio e tributarista, ha detto: "Difendiamo i diritti. La buona politica, riprendendo le parole di papa Francesco, è quella da intraprendere negli impegni quotidiani per il bene di tutti. Il futuro necessita fraternità e diritti". Maria Letizia Trafeli, ristoratrice tolentinate, ha parlato poi di come "la ricostruzione deve tenere al centro le vite delle persone. La politica si occupi dei anche problemi dei commercianti, non li lasci soli".

Lorenzo Fava