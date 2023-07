Liste d’attesa a Macerata, un paziente: "L’ecografia? Tra un anno ad Ascoli”. Poi il dietrofront

Macerata, 7 luglio 2023 – “Non credevo alle mie orecchie. Ho chiamato il Cup regionale per prenotare una ecografia testicolare e mi è stato risposto che la prima disponibilità era per giugno 2024, ad Ascoli". M. M. , residente in provincia di Macerata racconta così il suo stupore. "Il giorno dopo ho richiamato e la situazione è cambiata: posso fare l’esame a inizio settembre, all’Inrca di Fermo. Considerato che l’impegnativa porta la classe di priorità B, che cioè la richiesta deve essere evasa a breve, due mesi non sono proprio poco, ma sicuramente meglio di un anno".

Una situazione strana, che dà quasi l’idea di una sorte di roulette, visto che casualmente questo cittadino ha richiamato e che, a distanza di 24 ore, i tempi si sono miracolosamente accorciati. Secondo Giovanna Faccenda, referente per le liste d’attesa dell’Ast 3 di Macerata, c’è però una spiegazione. "L’esame in questione – chiarisce – non rientra tra i 69 cosiddetti monitorati, cioè quelli più richiesti, secondo un elenco definito dal ministero. Indicando poi un codice di priorità che nella fattispecie non esiste, paradossalmente le cose si complicano, rendendo più difficile la prenotazione. In ogni caso si fa tutto il possibile per fare quanto prima". La Faccenda, spiega che una volta contattato il Cup l’operatore deve fare almeno tre tentativi per cercare di fare la prenotazione nell’Ast di residenza, e solo dopo indirizzarsi in altre Ast. "Questo avviene con la presa in carico della richiesta in base alla quale, poi, il cittadino viene richiamato con l’indicazione di tempi e luogo dove fare l’esame. Le agende delle prenotazioni inerenti alle prestazioni monitorate, infatti, vengono aperte e aggiornate ogni dieci giorni". Un sistema complesso per far funzionare il quale servirebbero più risorse: il tetto di spesa fissato dal governo, però, sembra al momento un limite invalicabile. "Recentemente usando le risorse del fondo Balduzzi abbiamo previsto nel secondo semestre 125 prestazioni aggiuntive – prosegue la Faccenda – e abbiamo spinto al massimo l’attività con i privati convenzionati. Talune criticità non mancano, ma l’obiettivo indicato dal ministero è quello di soddisfare entro i tempi previsti almeno il 90% delle richieste, e noi sostanzialmente ci siamo". C’è un altro aspetto, poi, da non trascurare. "Noi abbiamo attivi percorsi di screening in base ai quali cittadini e cittadine di determinate fasce d’età vengono invitati a sottoporsi ad esami diagnostici gratuitamente, ma solo il 30% aderisce. Una maggiore adesione, oltre a garantire il controllo preventivo delle condizioni di salute degli interessati, ridurrebbe le liste di attesa".