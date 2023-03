Liste d’attesa infinite "La visita dal cardiologo? Possibile solo a Pesaro"

di Gaia Gennaretti

"Per una visita cardiologica il centralino mi ha risposto che non è possibile. Sono disponibili solo Pesaro e Urbania". Questa è l’esperienza di un maceratese che ha telefonato al Cup per prenotare una visita, ma senza successo. L’assessore regionale Filippo Saltamartini chiarisce che tutto dipende dalla priorità indicata dal medico curante. "Quello che mi è accaduto - racconta il maceratese – ha del paradossale. Ho chiamato con una impegnativa del mio medico per prenotare una visita cardiologica. L’operatrice mi ha chiesto in che zona volessi farla e io ho indicato le province di Macerata, Ancona, Fermo e Ascoli". La risposta ricevuta lo ha lasciato spiazzato: "Mi ha detto che non c’era nessuna possibilità di prenotare la visita. Erano disponibili solo Pesaro e Urbania. Mi sembra veramente impossibile. Avrei voluto registrare la chiamata. Ho persino chiesto il nome o il numero dell’operatrice e lei si è rifiutata di darmelo. Io posso capire che una visita venga fissata a 4 o 5 mesi di distanza, anche se è comunque grave, chiudere la porta in questo modo è veramente incredibile. Io mi metto nei panni di un anziano – incalza – e mi chiedo come possa fare ad arrivare a Pesaro. Ma poi c’è anche un’altra considerazione: se io lavoro e pago le tasse qui, perché mai non posso fare la visita medica senza fare centinaia di chilometri? Non ho intenzione al momento di prenotare con la sanità privata, voglio arrivare in fondo a questa vicenda. Risposte come quella ricevuta oggi fanno sentire le persone impotenti".

A rispondere è l’assessore regionale alla sanità, Filippo Saltamartini: "La velocità con cui si esegue una prestazione è dichiarata dal medico di famiglia che sulla ricetta può apporre le seguenti iniziali: U, ovvero urgenza, e la visita deve essere effettuata entro 3 giorni; B, ‘breve’, con visita da fissare entro 10 giorni; D, ‘differita’ entro 60 giorni; P, ‘programmabile’ entro 120 giorni. Senza queste lettere si intende una visita programmata senza urgenza. In questo caso, siccome abbiamo liste di attesa molto lunghe a causa di tre anni di Covid, si cerca di dare la precedenza a chi ha la priorità. Tuttavia la visita cardiologica rientra nei Lea, ovvero i livelli essenziali di assistenza, e quindi la centralinista avrebbe dovuto informare l’utente sia sulle sigle che sul fatto che senza di esse sarebbe stato preso in carico dal Sistema sanitario regionale e ricontatto entro 5 giorni. Peraltro – sottolinea Saltamartini – l’associazione Gimbe che stila la classifica delle regioni in base alle liste d’attesa, ci pone al quinto posto. Quindi non siamo gli ultimi d’Italia".