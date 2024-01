L’Istituto ’Bonifazi-Corridoni’ mostra corsi e laboratori

I vari istituti scolastici superiori della città aprono in questo periodo le loro porte per mostrare le attività e raccogliere le iscrizioni. Lo farà anche, sabato prossimo e domenica 21 gennaio, l’Istituto professionale "Bonifazi-Corridoni" in via Santo Stefano. La scuola è una realtà presente a Recanati da circa 45 anni, "un istituto professionale che consente – si legge in una nota diffusa dall’Istituto scolastico - agli studenti di acquisire i saperi e le competenze necessari per assumere ruoli tecnico-operativi nei settori produttivi e nei servizi, con la possibilità di accedere ai corsi universitari". Nella sede del Bonifazi di Recanati sono attivi due indirizzi: l’indirizzo aziendale con una curvatura sportiva con durata quinquennale con lo studio di materie che si riferiscono al mondo dello sport e l’indirizzo socio-sanitario per chi ama lavorare nel mondo del sociale. Nell’indirizzo aziendale sportivo gli studenti si cimentano su materie d’indirizzo come tecnica professionale, diritto ed economia, scienze naturali, due lingue straniere, informatica, tecnica della comunicazione e potenziamento scienze motorie. Si studiano vari tipi di sport, mentre ’indirizzo socio sanitario offre materie d’indirizzo come psicologia, igiene generale, studio di due lingue.