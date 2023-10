L’istituto "Divini" di San Severino: tecnologia al servizio dell'istruzione

L’Itts "Divini" di San Severino investe nel futuro dell’istruzione per preparare gli alunni alle sfide dell’industria moderna. E lo fa puntando su simulatori, stampanti 3D e impianti solari termici. Dopo aver acquistato, lo scorso anno, un simulatore di saldatura con visore Vr, l’istituto scolastico continua ad adeguarsi ai cambiamenti tecnologici attraverso nuove dotazioni. Il Dipartimento di Meccanica, infatti, ha introdotto simulatori Fanuc: consolle simili a quelle utilizzate sulle macchine Cnc che consentono agli studenti di creare programmi da eseguire con le macchine reali e di simulare le lavorazioni.

"Tutto ciò offre agli alunni un’esperienza pratica senza precedenti – spiegano dalla scuola – dal momento che l’industria 4.0 punta molto sulle lavorazioni ‘additive’ che si stanno affermando rispetto alle tradizionali operazioni per asportazione di materiale. Per la stampa 3D, poi, si punta all’utilizzo di materiali compositi e metalli per la creazione di pezzi reali e complessi". Infine, i docenti di Meccanica stanno seguendo con attenzione l’ambito delle energie alternative, tant’è che l’Itts si è dotato anche di un simulatore di un impianto reale con collettori solari termici.

m. g.