L’istituto Paolo Ricci organizza un corso per l’ansia dei bambini

Insegnare ai bambini a gestire ansia e stress è l’obiettivo del corso ‘Il giardino segreto’ organizzato dall’istituto Paolo Ricci. E’ articolato in otto incontri gratuiti, della durata di due ore ciascuno. Sono proposti da Silvia Girotti, psicologa e psicoterapeuta cognitivo-comportamentale, e da Chiara Turtù, psicologa, utili alla gestione di iperattività, aggressività, sbalzi d’umore, difficoltà di attenzione e concentrazione. Il progetto è rivolto a tutti i bambini di età compresa tra i 7 e i 10 anni e risulta particolarmente indicato per coloro che vivono situazioni di vita stressanti. Il corso sarà presentato alle famiglie giovedì, alle ore, nei locali della sede del Paolo Ricci in via Einaudi, 144, a Civitanova. I posti per partecipare sono limitati. Info 0733.78361.