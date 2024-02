L’Italia scalza: racconti della maestra. Anna Caltagirone

"La maestra. Racconti dell’Italia scalza" è il titolo del libro che sarà presentato oggi alle 10 a Treia. Appuntamento nella sala informatica Giovanni Soldini dell’istituto Paladini all’interno della settimana culturale. L’opera è di Anna Caltagirone per Donne della realtà Editrice e saranno presenti anche Annalisa Cegna dell’Istituto di studi storici di Macerata e Alessandra Fermani dell’Università di Macerata. È un libro in cui Anna Caltagirone ripercorre la propria storia di insegnante che ha attraversato la grande storia del nostro Paese. Il suo desiderio di diventare maestra per due volte è stato interrotto dalle devastazioni della seconda guerra mondiale: prima a Palermo, la città dov’è nata nel 1926, e poi a Macerata, dove tuttora risiede, con il bombardamento dell’Istituto magistrale nel 1944. Superato il concorso nel 1950, ha insegnato tra mille difficoltà a Monticole di San Severino e nel 1951 ha avuto un incarico nella scuola elementare di San Lorenzo di Treia dove c’era anche chi andava a scuola scalzo. Di qui il titolo del libro, pubblicato da Donne della realtà Editrice della giornalista Paola Ciccioli, che di Anna Caltagirone è stata allieva negli Anni ’60 a Convento di Urbisaglia.

Gaia Gennaretti