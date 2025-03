"L’Italica Madre" di Valeria Cavalli al teatro comunale

Domani, alle 21.15, al teatro comunale di Caldarola va in scena "L’Italica Madre" di Valeria Cavalli con Manila Barbati per la regia di Claudio Intropido (aiuto regia di Nadia Del Frate). Dopo lo spettacolo, brindisi con la protagonista alla Caffetteria del teatro con i prodotti dell’azienda VerSer Cantina Vigneti. "Son tutte belle le mamme del mondo", cantava Claudio Villa negli anni ‘50, ma in questo mare di madri emerge un esemplare dalle radici tricolori, l’Italica Madre, "che si distingue per la congenita vocazione a dare, a rimediare, a risolvere, a rattoppare, ad accudire, a trovare soluzioni e risposte", si legge nella sinossi. "Lei che ha anticipato il senso della parola multitasking molto prima che il neologismo venisse coniato". Info 3357681738, biglietti anche su liveticket. L’appuntamento fa parte della rassegna "Brillanti a teatro".