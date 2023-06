Lite e aggressione a Macerata, minaccia il vicino di casa con un coltello: disarmato e denunciato

Monte San Giusto, 30 giugno 2023 – Un litigio tra vicini di casa è degenerato, quando uno dei due ha estratto un coltellino a serramanico. Ma per fortuna l’aggredito è riuscito a evitare di rimanere ferito, fino all’arrivo dei carabinieri. L’episodio è avvenuto nel primo pomeriggio di qualche giorno fa in un condominio di Monte San Giusto.

Un 57enne italiano ha raggiunto, sul pianerottolo di casa, il suo vicino, un coinquilino di 47 anni, e per banali motivi di vicinato, come possono essere i panni stesi o il posto auto rubato, hanno iniziato una discussione accesa. Forse anche a causa del caldo di questi giorni, o magari per vecchie ruggini e rancori covati tra i due da tempo, fatto sta che la lite è degenerata e ben presto i due hanno alzato le mani. A questo punto il 57enne ha tirato fuori dalla tasca dei pantaloni un coltellino a serramanico, e lo ha brandito contro l’avversario tentando anche di colpirlo. Per fortuna il 47enne ha reagito con prontezza, ed è riuscito non solo a schivare i fendenti che gli arrivavano, ma anche a disarmare l’avversario, togliendogli l’arma dalla mano ed evitando così di rimanere ferito o peggio.

A quel punto sono stati chiamati i carabinieri. I militari della stazione di Monte San Giusto, con il supporto di un’altra pattuglia dell’Arma che si trovava già in zona nell’ambito dei servizi di controllo del territorio predisposti dalla Compagnia di Macerata, ha posto fine alla diatriba ancora in atto: l’aggressore è stato bloccato e l’arma è stata recuperata e sottoposta a sequestro. L’uomo, pertanto, è stato denunciato alla procura per i reati di minacce aggravate dall’uso di un coltello e per porto abusivo di arma da taglio.