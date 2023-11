Lite finisce con una coltellata: due feriti

Una lite, poi i coltelli e il sangue schizzato sull’asfalto, vicino al marciapiede della piazza centrale di San Severino, all’angolo con via Ercole Rosa. La violenza si è scatenata davanti a un ristorante-kebab, in pieno pomeriggio. Due marocchini sono finiti al pronto soccorso di Camerino e nel parapiglia è rimasto ferito anche un ispettore della polizia locale, intervenuto per calmare gli animi. Neanche la pioggia incessante ha fermato la violenza dei due uomini, stranieri, sulla trentina. Sono circa le 18 quando si scatena una lite per futili motivi sotto i portici di piazza del Popolo. Cazzotti, manate, poi due coltelli tirati fuori dalle tasche. Il tutto sotto gli occhi dei passanti e dei titolari delle attività vicine, una macelleria e una pizzeria.

Grida, urla, paura. Così una lavoratrice decide subito di chiamare i carabinieri della stazione di San Severino e la polizia locale. Immediato l’intervento delle forze dell’ordine ed ecco che i due stranieri vengono disarmati e separati. Ma per farlo, nella colluttazione, un agente rimane ferito, ricevendo poi le cure e 10 giorni di prognosi. Trenta invece quelli rimediati da uno dei due marocchini per varie ferite al volto, alle braccia e a una coscia, portato in ambulanza al pronto soccorso di Camerino. In un altro mezzo del 118 è stato caricato il suo rivale che ha riportato ferite meno gravi. Nessuno dei due è in pericolo di vita.

Per entrambi però i carabinieri stanno valutando la denuncia per lesioni aggravate e porto abusivo di armi. Le indagini sono in corso.

n. m.