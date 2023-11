"Lite giudiziaria inutile. Troviamo una soluzione"

"È un’inutile lite giudiziaria", ribadiscono Michele Tetta, presidente della Croce Azzurra, e Mauro Monachesi della Croce Bianca, associazioni chiamate dall’amministrazione comunale di Porto Recanati a restituire i locali di via Argentina. Ricordano, nella conferenza stampa tenuta ieri mattina, che quei locali fu la stessa Amministrazione comunale a concederli nel 1999 alla Croce Azzurra per la meritoria attività di assistenza svolta sul territorio e che da oltre due anni chiedono, senza avere alcuna risposta, di poter stipulare un regolare contratto di affitto che permetterebbe loro anche di ottenere l’accreditamento all’Ast per il servizio del 118. "Noi vogliamo collaborare con il Comune, ma da questo – lamenta Tetta – riceviamo solo che dispetti: ci ha addirittura invitato a non utilizzare i locali per tenere corsi di formazione ai volontari anche se siamo coperti da una polizza assicurativa. Per noi va bene anche un’altra sede purché ci diano la possibilità di operare. Siano certi a Palazzo che io riporterò a tutti i costi il 118 a Porto Recanati".

Si è aperto anche un altro spiraglio per le due Croci. Contro il ricorso, con cui il Comune chiede al Tribunale di Macerata di ordinare il rilascio dei locali di via Argentina, non avendone alcun titolo, le Onlus, che si sono costituite in giudizio (la prima udienza è avvenuta l’8 novembre scorso), hanno risposto con la richiesta dell’usucapione di quei locali. "Noi non siamo abusivi finché non lo dirà un giudice – ribadisce Tetta – ci sono atti e delibere che dimostrano l’assegnazione dei locali alla Croce Azzurra da tempo remoto. Il nostro ricorso è stato un atto obbligato contro l’azione legale intentata dal Comune per intimarci lo sfratto".

Ora a parlare e a cercare una mediazione fra le parti saranno gli avvocati: Giuseppe Carassai di Macerata per l’Amministrazione e Andrea Bartolomei di Grottammare per le due onlus. Quest’ultimo punterà sul fatto che nel 2016 la Giunta portorecanatese promise formalmente alla Croce Azzurra una nuova sede e, in attesa di realizzarla, autorizzò l’associazione a rimanere nei locali di via Argentina in modo da continuare a svolgere la propria volontaria attività di Pubblica assistenza. Per questo, concludono le due onlus, "rimaniamo in fiduciosa attesa di ricevere dal Comune una concreta proposta stragiudiziale al fine di far cessare il prima possibile questa inutile lite giudiziaria. Quando mai si è visto che un’Amministrazione comunale si mette a litigare con un’associazione di volontariato che opera per il bene dei cittadini e del territorio?".

Asterio Tubaldi