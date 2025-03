Lite in casa tra due fratelli . Spunta un coltello: un ferito

Lite tra fratelli degenera e uno dei due finisce al pronto soccorso dell’ospedale di Macerata con le dita delle mani ferite, presumibilmente con un coltello. L’episodio è avvenuto martedì scorso, intorno alle 21, in una abitazione del centro storico di Corridonia. Due fratelli, pakistani tra i 30 e i 35 anni, che vivono nella stessa abitazione, avrebbero cominciato a litigare tra di loro, probabilmente, secondo quanto ricostruito, per vecchi rancori. Ad un certo punto sarebbe spuntato un coltello e uno dei due era finito al pronto soccorso dell’ospedale di Macerata con delle ferite alle dita: per lui quindici giorni di prognosi. Sul posto erano intervenuti carabinieri e 118. Ieri davanti al Gip del tribunale di Macerata (nella foto) il presunto aggressore, difeso dall’avvocato Giovanni Cimarossa, ha respinto le accuse, dicendo che il fratello si sarebbe fatto male da solo, rompendo il vetro di una porta. Era anche scattato il codice rosso ma il Gip di Macerata non ha convalidato la misura dell’allontanamento dalla casa familiare.

Chiara Marinelli