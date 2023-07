Macerata, lite violenta dal kebabbaro: un ferito. Locale chiuso per sette giorni e multa

Macerata, 10 luglio 2023 – Lite violenta tra due uomini dal kebabbaro in un locale del centro a Macerata, uno è rimasto ferito. L’allarme è scattato venerdì verso le 21. 30. In viale Trieste è arrivata la volante e i poliziotti hanno identificato gli autori della rissa e individuato l’aggressore. Il questore ha poi disposto la chiusura del locale per sette giorni, sanzionando il titolare anche per la mancata esibizione ed esposizione della licenza. Il provvedimento gli è stato notificato sabato pomeriggio.

A seguito di quanto analizzato e pianificato in sede di Comitato provinciale per l’ordine e la sicurezza pubblica tenuto in prefettura, la polizia ha organizzato ed eseguito, nelle ultime settimane, servizi straordinari di controllo del territorio comunale, con particolare attenzione alla zona dello Sferisterio, viale Trieste e corso Cairoli.

Quest’ultima e le vie limitrofe infatti sono da tempo oggetto di controlli da parte della polizia. In totale sono state identificate 166 persone, alcune gravate da precedenti di polizia per vari reati. In particolare, un ragazzo di 29 anni, residente in provincia di Ancona, aveva con sè un cutter di 22 centimetri ed è stato quindi denunciato per possesso ingiustificato di strumenti atti ad offendere; il cutter è stato immediatamente sequestrato.

Al giovane è stato inoltre notificato il foglio di via obbligatorio con divieto di fare ritorno a Macerata per un periodo di tre anni. Giovedì, i controlli degli agenti, effettuati anche con l’ausilio delle pattuglie del Reparto prevenzione crimine di Perugia e della squadra cinofila di Ancona, oltre alla zona di corso Cairoli, sono stati estesi anche alle aree maggiormente frequentate della città: in centro storico e nelle aree più a rischio per quanto riguarda lo spaccio di sostanze stupefacenti e il degrado urbano. Durante le operazioni, infine, un 28enne residente in città, è stato trovato in possesso di hashish: il ragazzo è stato segnalato alla prefettura come assuntore e la droga è stata sequestrata.