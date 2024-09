Lite sui Pistacoppi: "Il trasloco? Deciso dall’associazione"

"Il Pd si fa dettare l’agenda politica da Potere al Popolo. Due giorni dopo l’uscita del consigliere Cicarè, infatti, Ricotta lo rincorre affannato". Sandro Montaguti e Barbara Antolini, consiglieri di Forza Italia, ribattono alle accuse di Narciso Ricotta che aveva criticato la gestione da parte dell’assessore Riccardo Sacchi (anche lui di Forza Italia) dell’ultima edizione del "Festival del folklore", organizzata dai Pistacoppi. Gestione che ha portato a una riduzione del contributo elargito dal Comune all’associazione e che ha visto "traslocare" i gruppi esteri, che solitamente si fermavano a Macerata, verso Treia. "Numerosi sono stati gli incontri tra l’amministrazione e i Pistacoppi – spiegano i consiglieri –. Referenti dell’associazione avevano assicurato al Comune che alcuni istituti scolastici cittadini erano disponibili a ospitarli. Tuttavia, al momento di formalizzare tale disponibilità, i dirigenti scolastici interessati hanno espresso il loro diniego. Gli uffici comunali si sono attivati individuando diverse soluzioni, in particolare i locali di proprietà dell’Istituto Salesiano. Con sorpresa, invece, l’associazione ha comunicato che si sarebbe recata fuori dal territorio comunale. Siamo certi che si sia trattato solo di un episodio, infatti, è già calendarizzato un incontro per programmare la prossima edizione". Per quanto riguarda il dimezzamento del contributo, i consiglieri precisano che "nel complicato contesto economico attuale, abbiamo ritenuto di seguire una logica di buonsenso, erogando risorse in modo oculato, una prassi estranea a chi era abituato a ricorrere in maniera massiccia ai mutui. Non accettiamo – concludono – lezioni di diplomazia e di comportamento dall’esponente di un partito che, in pochi anni, è riuscito a far scappare da Macerata l’Aeronautica, la Banca d’Italia e la Lube". Quanto al riferimento al concerto di Gigi D’Alessio, Montaguti e Antolini sostengono che Ricotta è scivolato "su una buccia di banana, attaccando un festival virtuoso e prestigioso come Sferisterio Live che è a costo zero per il Comune. Senza considerare l’imbarazzante gaffe su Gigi D’Alessio, un artista con dischi d’oro e spettacoli con milioni di telespettatori".