Lite tra due connazionali finisce a coltellate: ferito un 20enne

Una lite tra due connazionali finisce con un accoltellamento e un ferito. È accauto ieri, intorno alle ore 20.15 in corso Umberto, lungo il marciapiede lato mare. Secondo una prima ricostruzione, un 20enne tunisino stava camminando insieme alla madre quando, giunto in prossimità di un pubblico esercizio, ha incrociato un connazionale 30enne. Quest’ultimo, secondo la versione raccontata dal ferito, avrebbe offeso la donna e così è nata una lite e dalle parole si è passati ben presto ai fatti. Il 30enne avrebbe tirato fuori un coltello e l’altro giovane per ripararsi si sarebbe ferito ad una mano, mentre un secondo fendente lo avrebbe raggiunto all’altezza dell’addome, dove il giubbotto indossato ha fatto da protezione. Il 20enne è stato portato con un’ambulanza della Croce Rossa di Potenza Picena in ospedale dove è arrivato in codice giallo. Sul posto è intervenuta la polizia.