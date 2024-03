Lite tra moglie e marito: rotta la vetrata del portone

Lite furibonda tra moglie e marito davanti casa, in frantumi pure il vetro della porta di ingresso del condominio. Un vicino di casa, preoccupato dalle urla e da tutto quel caos, chiama la polizia. Pomeriggio concitato, quello di sabato scorso, in una abitazione in via Montale, nel quartiere di San Marone, nelle vicinanze del supermercato Coop. L’allarme è scattato intorno alle 17, quando un uomo che vive da quelle parti ha allertato il numero delle emergenze.

Davanti casa, infatti, c’erano un uomo e una donna, moglie e marito, una donna di origini nordafricana e un uomo civitanovese, entrambi poco più che sessantenni, che stavano litigando in maniera decisamente violenta. Ad un certo punto uno dei due ha sferrato un colpo alla vetrata della porta di ingresso del condominio, mandandola in frantumi. Le urla e il trambusto hanno richiamato l’attenzione di tutti coloro che vivono nella zona. Uno, come si diceva, ha chiamato il numero delle emergenze. Sul posto, intorno alle 17.30, sono arrivati gli agenti del commissariato di polizia. Non sono chiari i motivi che hanno scatenato la furibonda lite tra moglie e marito. Quando sono arrivati i poliziotti si incolpavano uno con l’altra del danneggiamento alla porta del condominio. Nessuno dei due, comunque, è rimasto ferito.

Entrambi hanno rifiutato, infatti, l’intervento dei soccorsi del 118, dicendo di non averne bisogno. Ci hanno pensato gli agenti del commissariato di polizia a riportare la situazione alla normalità, anche se sono stati momenti di tensione e di preoccupazione tra i residenti del condominio di via Montale.

Chiara Marinelli