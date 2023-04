Lite tra sorelle finisce con minacce e violenza: una è sotto processo

Cattivi rapporti di vicinato tra due sorelle civitanovesi sarebbero degenerati in minacce e persino aggressioni fisiche. Per questo una delle due, una 57enne, è sotto processo per stalking e lesioni all’altra, settantenne. Tutto sarebbe nato, per l’accusa, per contrasti di natura economica tra le due familiari, che abitavano in due appartamenti vicini nello stesso palazzo. La sorella minore avrebbe minacciato e percosso l’altra, dicendole di non uscire di casa altrimenti l’avrebbe messa sotto con l’auto. A marzo del 2022 l’avrebbe aggredita prendendola per i capelli, tirandola fuori dall’appartamento e minacciandola di morte, dopo averla fatta cadere a terra. Ad aprile ci sarebbero state altre scenate e minacce ai danni della donna, ormai terrorizzata da quella sorella più giovane. E in un’altra occasione avrebbe percosso la familiare, causandole lesioni varie alle gambe e alla colonna cervicale, con dieci giorni di prognosi. Alla fine, spaventata ed esasperata, la più grande aveva denunciato la sorella minore e il caso ieri è finito all’esame del tribunale. Ma di fronte al giudice Giovanni Manzoni e al pubblico ministero Enrico Riccioni, l’avvocato Jacopo Allegri, in sostituzione del collega Matteo Frinconi, ha fatto presente che c’era stato un ritardo nella notifica al difensore dell’udienza preliminare, che dunque è stata rinviata al 7 giugno. La vicenda dunque sarà riesaminata in quella data. La sorella maggiore si costituirà parte civile con l’avvocato Tiziano Luzi.