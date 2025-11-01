Lite violenta per 5 euro, arrestato un 33enne

Una lite in famiglia per 5 euro finisce con un arresto. Nei guai è finito un 33enne di Tolentino, di origini brasiliane, che prima avrebbe minacciato l’ex compagno della madre con un coltello da cucina, poi avrebbe aggredito anche i carabinieri arrivati per calmarlo.

L’episodio è avvenuto giovedì mattina. A seguito di una richiesta di aiuto arrivata al 112, i carabinieri del Nucleo radiomobile, in collaborazione con i colleghi della stazione di Tolentino, intorno alle 10 sono intervenuti in un’abitazione del centro per sedare una discussione tra un 57enne e il figlio della sua ex compagna, il 33enne appunto, già noto alle forze dell’ordine. Il giovane, che era in un forte stato di agitazione psicofisica, impugnando il coltello avrebbe minacciato il 57enne pretendendo da lui la somma di 5 euro. Una piccola cifra ma il 57enne, impaurito dall’atteggiamento violento del giovane uomo, ha ritenuto fosse più opportuno chiamare i carabinieri. All’arrivo della pattuglia, il 33enne avrebbe inizialmente mostrato un atteggiamento collaborativo e tranquillo, ma poco dopo, senza alcun apparente motivo, avrebbe reagito con estrema violenza al tentativo pacificatore, arrivando pure a scagliarsi contro i militari.

Durante le concitate fasi dell’intervento, entrambi i carabinieri sono stati spintonati e strattonati e hanno riportato lievi lesioni, per fortuna nulla di grave. Alla fine, non senza fatica, il 33enne è stato bloccato e arrestato con le accuse di tentata estorsione, violenza e resistenza a pubblico ufficiale e lesioni personali aggravate. Ora si trova rinchiuso nel carcere di Montacuto, ad Ancona, in attesa del processo per direttissima che si svolgerà domani mattina, in videocollegamento tra il carcere e il tribunale di Macerata.

Il brasiliano, che sarà difeso dall’avvocato Lucrezia Gentili, in quella circostanza potrà dare la sua versione su quanto accaduto.