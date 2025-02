Liti fiscali, il piano di tagli. A rischio la sede di Macerata: "Un danno per i cittadini"

A Macerata il tribunale fiscale è a rischio taglio. Al ministero dell’Economia e delle Finanze stanno studiando un dettagliato piano di accorpamenti che – se si concretizzerà – porterà alla chiusura di 103 tribunali fiscali in Italia pari al 62% del totale. Secondo il progetto, nelle Marche, tutti i tribunali fiscali sarebbero accorpati a quello di Ancona. Lo scopo del riordino è stato definito dagli esperti "epocale" e non è solo finalizzato alla riduzione dei costi, ma anche per dare piena attuazione alla legge di riforma che prevede la mutazione del giudice tributario da onorario a professionale. In questo caso il numero dei giudici in servizio in primo grado diminuisce nettamente passando, su tutto il territorio italiano, dagli attuali 1.648 a 448. L’attuale compenso dei giudici tributari si aggira tra i tremila e gli ottomila euro netti mensili.

La chiusura delle commissioni tributarie è una prospettiva che esiste, ma che al momento non preoccupa in provincia. "Rientra nella riforma della giustizia fiscale varata due estati fa – spiega l’avvocato Leide Polci, vice presidentessa della commissione tributaria provinciale –. Stando al disegno di legge, Macerata e Pesaro verrebbero chiuse. Per ora, non sembra sia una questione imminente. Del resto sarebbe anche un peccato, perché si toglierebbe alla provincia un servizio che funziona ed è utile, come unico baluardo nei contenziosi di natura fiscale. Tra l’altro, nel 2024 Macerata ha avuto un grosso aumento di lavoro, per i numerosi ricorsi fatti dai residenti nel cratere sismico sulle questioni legate alla busta paga pesante". L’anno scorso infatti in tutto ci sono stati 800 nuovi ricorsi, rispetto a una media di 500 l’anno. La metà di questi sono stati accolti, ed è un dato rilevante, perché vuol dire che nel 50 per cento dei casi ha ragione il contribuente mentre il Fisco ha torto: questo dà la misura di quanto sia importante il ruolo delle commissioni tributarie. La commissione tributaria provinciale al momento si trova al direzionale di via Carducci, in una sede adeguata e comoda, con personale che dovrebbe anche essere in aumento. Togliere questo servizio sarebbe dunque un danno per i cittadini, che si vedrebbero costretti ad andare altrove per le contestazioni i materia di tributi di ogni genere, statali, regionali, provinciali e comunali. "Sarebbe un danno senza dubbio – concorda la vice presidentessa Polci –, ma per ora almeno sembra che la questione non sia di immediata attualità".