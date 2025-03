Litiga per la fila e aggredisce due pazienti

Pomeriggio movimentato, quella dell’altro giorno all’interno dell’ambulatorio medico di Porta Cerasa, dove si è verificato un episodio di violenza inaspettata. Secondo le testimonianze raccolte, un giovane di 19 anni avrebbe iniziato a litigare nella sala d’attesa con due persone nel tentativo di saltare la fila e ottenere un accesso prioritario alla visita. Il medico di turno, il dottor Marco Buccetti, era impegnato con un paziente quando la situazione è degenerata. Visibilmente alterato, il ragazzo avrebbe reagito con violenza alle proteste degli altri presenti, arrivando a colpire con un pugno una donna e a schiaffeggiare una ragazza che era intervenuta riprendendolo per l’atteggiamento arrogante e violento che aveva assunto. In un impeto di rabbia, ha anche danneggiato una piccola finestra interna dell’ambulatorio rompendo il vetro e causando il panico tra i presenti. "C’era anche un’altra signora che si era impaurita" racconta il medico. La donna che ha ricevuto il pugno in testa, invece, è rimasta confusa per la forte botta, tanto che è stato necessario l’intervento del 118 i cui sanitari prima hanno prestato alla sfortunata le cure necessarie sul posto, poi in ambulanza l’hanno trasportata al pronto soccorso dell’ospedale di Civitanova Marche: fortunatamente non ha riportato lesioni gravi. Nel frattempo, il giovane si è dato alla fuga prima dell’arrivo dei carabinieri avvertiti di quanto stava accadendo. I militari sono, però, riusciti ugualmente ad individuare il ragazzo e hanno raccolto tutti i dati utili, compreso i nomi dei presenti, per ricostruire l’accaduto e individuare eventuali responsabilità. Il dottor Buccetti non ha assistito direttamente alla scena, perché era in ambulatorio a fare una visita ad un suo paziente, ma quando ha sentito quel frastuono provenire dalla sala d’attesa è uscito per riportare la calma. La madre del ragazzo, in serata, ha contattato il medico e si è scusata per il comportamento del figlio, ma resta il timore suscitato tra i presenti nell’ambulatorio medico per un episodio di violenza tanto improvviso quanto ingiustificato. La vicenda ha scosso la comunità e rimane ora al vaglio delle forze dell’ordine per eventuali provvedimenti. Un evento che accende i riflettori sulla sicurezza nei luoghi pubblici e sulla necessità di maggiore controllo in ambienti sensibili come gli ambulatori medici, dove episodi del genere non dovrebbero mai accadere.

Asterio Tubaldi