Litigio in fabbrica: querela ritirata dopo le scuse dell’operaio

Un litigio in azienda era finito in tribunale. Ma l’altro giorno, dopo la lettera di scuse di un operaio e la remissione di querela del datore di lavoro, la vicenda processuale si è chiusa senza condanne.

Si tratta di un episodio avvenuto il 18 ottobre del 2021. Daniele Malafronte, campano residente a Porto Sant’Elpidio, aveva avuto una discussione con Fabio Cardarelli, legale rappresentante della società Tre Emme di Sant’Angelo in Pontano. Tutto era partito da un’auto, secondo l’operaio parcheggiata bene nei pressi dell’azienda, secondo i responsabili della ditta no. In seguito a quella discussione, Malafronte era stato licenziato, aveva querelato il titolare dicendo che lo aveva picchiato, ed era stato a sua volta denunciato da Cardarelli, per minacce e lesioni. Ma mentre il campano aveva ritirato la querela subito dopo aver definito la questione del licenziamento, la denuncia contro di lui è arrivata fino al giudice di pace Maria Giuseppina Vita. L’altro giorno però l’imputato ha depositato una lettera formale di scuse nei confronti dell’imprenditore, escludendo di aver mai avuto intenti lesivi o offensivi o minacciosi, e addebitando gli episodi al momento di tensione. Ricevute le scuse Cardarelli, difeso dagli avvocati Monica Attili e Manuela Costantini, ha subito rimesso la sua querela e così l’imputato è stato prosciolto.

Paola Pagnanelli