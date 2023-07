L’Itinerario musicale culturale italiano omaggia i grandi Gigli e Persiani

Con un omaggio al compositore Giuseppe Persiani e al tenore Beniamino Gigli l’Itinerario musicale culturale italiano, una passeggiata di 1.400 chilometri a piedi ideata dai bergamaschi Leone Facoetti e Pietro Barcella di Villa di Serio, ha fatto tappa a Recanati. "L’idea di creare un itinerario che possa abbracciare personaggi e luoghi del bel canto italiano – commenta l’assessore alle culture Rita Soccio – è senza dubbio un modo di valorizzare le eccellenze musicali, ma anche di far scoprire le bellezze dei territori". I responsabili del progetto sono stati accolti nel "Museo Gigli" e al "MuM" (Museo della Musica), dove hanno avuto l’occasione di vedere i costumi, le foto e i cimeli del grande tenore ascoltandone la voce, e al teatro dedicato a Persiani dove l’assessore ha firmato la bandiera che raccoglie tutti i comuni visitati. Con un percorso di circa 7.000 chilometri, che tocca 140 località in tutta Italia, l’Itinerario raggruppa oltre 250 compositori, musicisti e grandi interpreti. Il cammino, nel nome di Gaetano Donizetti, ha preso il via l’8 aprile scorso. ant. t.