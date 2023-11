Live gospel e Patrick dj per un Natale con i fiocchi

Mercatini, concerti, visite guidate, incontri con l’autore, rassegne dialettali, spettacoli a teatro, appuntamenti al cinema, laboratori, tombolate, il Capodanno in piazza con Patrick dj di Radio105 e poi il ritorno del Presepe vivente a Castello. La festa d’apertura a San Severino è prevista domenica, alle 18, con la cerimonia d’accensione delle luci. Venerdì 8, Mercatino di Natale, sempre in piazza Del Popolo. Nel pomeriggio visite guidate "Tra vicoli e piazze alla scoperta delle chiese nascoste o scomparse del centro storico" e concerto sotto l’albero con il maestro Marco Santini e la voce di Rosa Sorice. Sabato pomeriggio, visita guidata "San Severino classic tour: alla scoperta delle bellezze del centro storico della città", rassegna "Dialettando sotto l’albero" e incontro con l’autore Carlo Cambi su "Il valore dell’accoglienza". In serata, invece, concerto dell’Accademia musicale Feronia. Domenica 10 visita guidata "Fonti e fontane: l’acqua e la città" e, nel pomeriggio, concerto Blues Brother Show con la Treia Street Band. Sabato 16, Magia di Natale, laboratori sotto l’albero e in serata il circo El Grito al Feronia. Domenica 17 in centro storico "Vieni a scaldarti il cuore nel cuore della città" e, sempre nel pomeriggio, Tombola di Natale con animazione e concerto degli allievi dell’Accademia violinistica del Feronia. Giovedì 21, al teatro "La strana coppia" mentre per il giorno successivo il San Severino Marche Blues Festival propone il tradizionale concerto gospel. Sabato 23 Voci di Natale con canzoni e melodie sotto l’albero e concerto serale, al Feronia, del Rotary con il pianista prodigio Alberto Cartuccia Cingolani. Per la Vigilia, vin brulè sotto l’albero a mezzanotte e a Santo Stefano tombola in piazza Del Popolo. Il 30 dicembre, nella basilica di San Lorenzo in Doliolo, il concerto dell’orchestra di fiati Insieme per gli altri. Grande festa, gratuita, per la notte di Capodanno: in piazza Del Popolo dalle 22.30 serata presentata da Marco Moscatelli, Spaghetti a Detroit con musica live ‘70-’80-’90. A mezzanotte fuochi d’artificio e poi dj Patrick da Radio 105. In consolle fino all’alba anche Ricky dj.