Live multisensoriale al castello Malleus di Recanati: esperienza tecnologica e spirituale

Si aprono di nuovo le porte dell’auditorium del castello Màlleus a Recanati che, dopo tre anni di pausa, venerdì alle 21 ripropone la 44ª edizione del concerto multisensoriale audio-olfattivo, una straordinaria esperienza tecnologica dalla forte impronta spirituale e introspettiva. Un’opera che Enrico Ragni, in arte Malleus, maestro amanuense titolare dell’Antica Bottega realizzata nella campagna di Chiarino dove sorge il suo castello, ha registrato in Dolby Surround in due anni consecutivi di lavorazione, coinvolgendo nelle registrazioni più di 200 persone tra orchestre, corali, attori, musicisti e gruppi di ricerca spirituali. Un concerto che per motivi di complessità effettistica e strumentale non può essere eseguita dal vivo anche perché per rendere reale la tridimensionalità del suono e per godere appieno delle emozioni. L’opera viene diffusa con un imponente impianto audio che permette all’ascoltatore di essere al centro della musica e di entrare in risonanza, vibrando con la musica stessa, in un’esperienza completamente immersiva. L’innovazione di questo concerto tecnologico è stata la geniale idea di inserire profumi e odori, oltre che effetti come la pioggia e il vento, in certi momenti della partitura in modo da trasportare l’ascoltatore in un vero e proprio viaggio interiore, ad occhi chiusi e comodamente rilassato su una poltrona. Per info e prenotazioni telefonare allo 071.7574393.