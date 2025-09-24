Livi cerca il bis con Fratelli d’Italia: "Svolta su sanità e infrastrutture"

Simone Livi, funzionario dell’agenzia dogane e monopoli, si ricandida al consiglio regionale con Fratelli d’Italia di cui è stato presidente del gruppo consiliare. Livi, lei è originario di Sant’Angelo in Pontano dove ha fatto il sindaco, vive a Macerata e lavora a Civitanova: ha un bacino elettorale vasto...

"L’obiettivo è essere rieletto, e magari di fare ancora meglio".

Fratelli d’Italia è considerato un partito con il vento in poppa: ci sarà una concorrenza altissima per tagliare il traguardo?

"È un bene avere una lista forte. Il primo obiettivo è far sì che Acquaroli venga confermato alla guida della Regione, poi avere un ottimo risultato come partito per il lavoro fatto e anche perché ciò significa poter contare su un buon numero di consiglieri".

Incute timore un centrosinistra compatto a differenza di cinque anni fa?

"Ma il centrosinistra non è affatto compatto, sta solo assieme per provare a competere perché sui grandi temi è diviso, penso alle infrastrutture, alla sanità, ai rifiuti e le loro proposte sono irrealizzabili. È solo un attacco al centrodestra e ad Acquaroli, però girando per la regione avvertiamo un’aria positiva".

Qual è la maggiore richiesta avanzati dai cittadini negli incontri elettorali?

"Ho sentito una vicinanza per il lavoro svolto in questi anni. Non è stato facile perché siamo entrati in piena pandemia, ci sono state l’alluvione e varie crisi internazionali: insomma, il quadro non è stato affatto semplice. La gente apprezza le riforme fatte, come quella sulla sanità i cui effetti iniziano a farsi sentire, con le farmacie dei servizi, la formazione di nuovi medici, abbiamo portato la sanità nei territori al contrario del passato".

Cosa ha fatto per meritare la candidatura?

"Mi sono impegnato sodo, sono stato presente nel territorio garantendo sempre disponibilità. Il mio impegno è stato assieme a quello degli altri consiglieri di maggioranza per portare a termine le riforme, sono stato relatore per la maggioranza del piano infrastrutture dove ci sono quasi 6 miliardi di investimenti nelle Marche".

Ma l’opposizione accusa che questi investimenti sono solo sulla carta e nei desideri.

"Non scherziamo, ci sono gli atti ufficiali. L’80% di queste opere sono state cantierizzate, in fase di progettazione e ci sono i fondi. Pensi all’intervalliva e già sono state messe le reti di cantiere, è stata affidata ai tecnici la progettazione del nuovo ospedale di Macerata e potrei continuare".

Qual è il pericolo per le Marche qualora dovesse vincere il centrosinistra?

"Noi crediamo che ciò non accada perché gli elettori vogliono dare continuità al lavoro di questi cinque anni, del resto si può valutare il loro modello basandosi su cosa hanno fatto in 25 anni di governo. Hanno solo completato la superstrada voluta da Mario Baldassarri dopo averla contestata".