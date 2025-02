Livi (FdI) promuove la Link Campus: "Il Pd difende i baroni universitari"

"È la risposta a un’esigenza l’attivazione dei corsi di Medicina e Chirurgia nelle sedi di Fano e Ascoli e uno di Odontoiatria e Protesi dentaria a Macerata da parte della Link Campus University". Lo dice Simone Livi, capogruppo di FdI in consiglio regionale, in risposta alle dichiarazioni rilasciate da Romano Carancini, consigliere regionale del Pd. "Ma è anche una opportunità – aggiunge – per la regione e per i giovani che vogliono intraprendere la carriera medica. Il parere favorevole della Regione si basa su un’attenta analisi del fabbisogno sanitario e formativo, con l’obiettivo di rispondere alla crescente necessità di medici e professionisti della salute. Come ha sottolineato il presidente Francesco Acquaroli, il via libera a Link Campus University si inserisce in una logica di programmazione, valutando quanti medici verranno formati, quale sarà il loro impatto sul sistema sanitario regionale e come questa offerta formativa potrà integrarsi con le esigenze delle Marche". Il consigliere regionale poi si rivolge agli esponenti del Pd e dell’opposizione. "Appare pretestuosa la levata di scudi pregiudiziale da parte del Pd e dei consiglieri regionali. Tutto ciò lascia interdetti considerando che proprio il Pd è tra gli artefici della mancata programmazione di medici a livello nazionale e locale. Dopo il partito della ‘Ztl’, si stanno attrezzando anche per diventare quello dei difensori dei ‘baroni universitari’ e del loro sistema chiuso, comunque delle corporazioni, piuttosto che pensare ai bisogni dei cittadini". "Noi – conclude il capogruppo Livi – siamo dalla parte dei marchigiani e vogliamo che più giovani possano avere l’opportunità di accedere alla formazione medica, senza dover andare fuori regione o all’estero per laurearsi in Medicina, contribuendo a formare i medici del futuro e a rafforzare la sanità regionale. È una scelta di visione, che dimostra come il governo regionale guidato da Acquaroli stia cercando con ogni iniziativa di colmare le lacune trovate all’insediamento".