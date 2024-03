Livi: investimenti e attrezzature per i servizi in tutta la provincia

"Numeri con saldi positivi per la sanità di Macerata e provincia, con un programma di investimenti che conferma la grande attenzione che la giunta di centrodestra riserva a questo territorio. E, smentendo il Pd, il combinato disposto della riforma degli enti sanitari e l’approvazione del nuovo piano socio sanitario, inizia a dare i frutti sperati e in pochissimi mesi". E’ quanto afferma Simone Livi, capogruppo ddi FdI in consiglio regionale, che sottolinea i trend positivi per ricoveri e prestazioni specialistiche ai quali si affianca un corposo piano di investimenti tra apparecchiature sanitarie e interventi di adeguamento strutturale che "dopo moltissimi anni, riguarda non solo la città di Macerata, ma l’intero territorio provinciale". "Stiamo lavorando per realizzare una sanità capillare sul territorio in modo da garantire servizi e prestazioni più vicini ai cittadini", evidenzia Livi, con riferimento ai Punti Salute, alle Case di Comunità, agli ospedali di Comunità e, ovviamente, al nuovo ospedale di Macerata (il 5 aprile si concluderà la gara per l’affidamento della progettazione dei lavori). "Il Covid, non la politica – conclude Livi - ha mostrato in modo clamoroso come la strada imboccata dal Pd fosse fallimentare. Solo la professionalità e l’abnegazione degli operatori sanitari, che non finiremo mai di ringraziare, hanno evitato la catastrofe in quelle spiacevoli circostanze. Occorreva un’inversione di marcia e noi l’abbiamo attuata: no all’accentramento nell’unico ospedale a Macerata, ma un riequilibrio del sistema, approfittando dei fondi del Pnrr".