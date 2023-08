Livi: "Pd senza idee e demagogico Da loro zero partecipazione"

Piano sanitario concreto e all’insegna della territorialità, opposizione demagogica e senza idee. Il consigliere regionale di Fratelli d’Italia Simone Livi commenta così all’indomani del voto sullo strumento di programmazione sanitaria regionale. "In questa due giorni di consiglio per l’approvazione del piano sanitario abbiamo assistito dal Partito democratico al festival della demagogia, nessun apporto da parte loro manifestato dalla mancanza di emendamenti, ordini del giorno e qualsiasi altro atto di indirizzo, nonostante l’apertura dimostrata in commissione e in aula, di cui hanno approfittato ordini professionali, associazioni dei malati, sindacati di categoria e società scientifiche – esordisce Livi –. È un segno preoccupante per un’opposizione che non ha idee, non è in grado di produrre progetti in favore dei marchigiani, rimanendo ancorati alla ricetta, nefasta, della giunta Ceriscioli, giudicata severamente non da noi ma due fattori oggettivi: la pandemia e la democrazia. La pandemia ha messo in crisi il perno della loro contro-riforma sanitaria, caratterizzato da un accentramento dei servizi negli ospedali dei capoluoghi, sguarnendo in particolar modo le aree interne. La democrazia, invece, si espressa con il voto. L’aver deciso di abbandonare l’aula è stato l’ultimo tassello che ha offeso i pochi elettori che li hanno votati per agire, non certo per andare sull’Aventino". Quanto al piano, "ha una propria sostenibilità economica, recepisce le falle messe in luce dalla pandemia, favorisce una sanità diffusa e capillare. Contribuirà a elevare la specializzazione del personale e delle strutture, decongestionando i pronto soccorso". Livi, componente della terza commissione consiliare in regione Regione, ripercorre i punti già messi in luce dalla maggioranza sul documento: potenziamento di telemedicina e informatizzazione, riduzione delle liste d’attesa, riduzione della mobilità passiva. "Servirà del tempo per ottenere risultati – conclude l’esponente di Fdi –, non per nulla l’arco temporale è di tre anni, ma siamo certi che la nostra visione di sanità riuscirà a centrare gli obiettivi. E per questi motivi non posso che essere soddisfatto per il lavoro svolto, non solo come consigliere regionale, ma soprattutto come cittadino marchigiano".