Livi presidente di FdI in Regione

Carlo Ciccioli non è più presidente del gruppo consiliare di Fratelli d’Italia in Regione. Al suo posto dell’ex parlamentare è subentrato, da ieri, il maceratese Simone Livi. L’avvicendamento è stato deliberato all’unanimità dall’assemblea dei consiglieri del gruppo di FdI, ieri mattina, ed è dovuto a motivi di incompatibilità statutaria, in quanto di recente Ciccioli è stato eletto presidente provinciale del partito ad Ancona. Il nuovo vice capogruppo in consiglio regionale è Marco Ausili, che sostituisce il consigliere Perpaolo Borroni, componente dell’ufficio di presidenza. "Ricoprirò questo ruolo, che mi onora, con il massimo dialogo interno e con la chiarezza e il senso di responsabilità che ha sempre contraddistinto il nostro gruppo consiliare", ha commentato Livi.