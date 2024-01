Livi: "Ridurremo le liste d’attesa"

"Lo stato della sanità marchigiana presenta una base solida. E il 2024 sarà l’anno della ripartenza con l’aggressione decisa alla lunghezza delle liste d’attesa e la piena attuazione del Piano Socio Sanitario recentemente approvato. I fondi non mancano, stiamo lavorando ad azioni concrete per ottimizzare le risorse, compresi gli ultimi 80 milioni di euro aggiunti nel riparto del Fondo Sanitario Regionale operato dal Cipess che certificano che il ciclone Covid-19 e la mancanza di personale sono dati oggettivi che stiamo fronteggiando". E’ quanto sostiene Simone Livi, capogruppo di FdI in Consiglio regionale, attaccando le opposizioni che a suo avviso "mirano sempre più allo sfascio convinte di trarne beneficio politico". E se la pandemia, "è oggettivamente una problematica che la Giunta Ceriscioli avrebbe potuto affrontare meglio, ma tutto sommato le colpe sono minime", per la mancanza di personale, invece "i marchigiani devono continuare a prendersela con la classe dirigente del Pd a livello nazionale e regionale". Le malaugurate politiche nazionali per l’accesso alle professioni mediche, portate avanti con pervicacia colpevole nel corso degli ultimi decenni, infatti, hanno portato a un collo di bottiglia che era facilmente prevedibile. "Oggi, manca personale perché ieri (storico) – sottolinea Livi - non sono state implementate politiche per favorire l’accesso alla professione, sia medica che infermieristica, determinando in particolare, una criticità assoluta nei Pronto soccorso, ma non solo". Una verità questa, indiscutibile, secondo Livi, che conclude: "A noi spetta ricostruire sui cocci che ci sono stati lasciati e lo stiamo facendo – conclude Livi proponendo un nuovo modello di sanità capillare e territoriale. Gli ingenti finanziamenti per le borse di studio, mai così tanti come in questi anni di governo del centrodestra, guidato dal presidente Acquaroli, che ringrazio, testimoniano come si stiano ponendo in essere tutte le misure necessarie per rafforzare il ruolo della sanità regionale".