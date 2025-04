Livi: "Turismo, imboccata la strada giusta"

"Le Marche possono diventare una vera eccellenza turistica a livello europeo, e i dati lo dimostrano". All’indomani del summit sul turismo marchigiano svolto a Numana con il governatore Francesco Acquaroli, il consigliere regionale FdI Simone Livi rimarca che "il lavoro della Regione sul turismo sta portando risultati concreti, frutto di una strategia chiara, coerente e di una promozione costante. Nel 2023 le Marche hanno registrato oltre 2,3 milioni di arrivi e più di 10,5 milioni di presenze con una crescita rispettivamente del +5,9% e +3,8% rispetto al 2022. Ancora più significativo è il dato sul turismo internazionale: +10,4% di arrivi e +6,7% di presenze rispetto all’anno precedente. Segno che la promozione ha funzionato". Il presidente Acquaroli ha anche annunciato, nonostante i dazi, l’apertura di una camera di commercio americana nelle Marche per migliorare i rapporti con gli Usa. Livi sottolinea anche che "la presenza strutturata della Regione nelle fiere di settore ha fatto la differenza. Così come la campagna ‘Marche: bellezza infinita’, che ha saputo raccontare la nostra identità in modo emozionante ed efficace. Siamo sulla strada giusta e come Fratelli d’Italia continueremo a sostenere ogni iniziativa che valorizzi il nostro territorio".