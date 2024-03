"Liviabella: un gigante del ’900". Si esibisce l’ensemble da camera

Oggi alle 21 nella biblioteca Casb in piazza Oberdan a Macerata andrà in scena la rassegna musicale "Liviabella: un gigante del Novecento" organizzata dall’associazione UtReMi, Regione Marche, Università di Macerata e il servizio bibliotecario in occasione dei 60 anni dalla morte del compositore maceratese. Questa volta protagonista sarà l’ensemble da camera Liviabella che proporrà un accostamento tra le opere di Lino Liviabella con quelle di Molinaro, Besarde, Caroso e Vivaldi. Presenta Marcello La Matina. L’ingresso è gratuito. Lino Liviabella, nato a Macerata nel 1902 e morto a Bologna nel 1964, si diplomò in pianoforte, in organo e in composizione. Ottenne anche numerosi riconoscimenti internazionali. Tutte le sue composizioni hanno avuto importanti esecuzioni, in Italia e all’estero, e alcune di esse sono state pubblicate in edizione discografica. L’ingresso al concerto è gratuito.