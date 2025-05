"Lo aspettiamo in città per la riapertura di San Nicola"

"Il mio desiderio è avere il Santo Padre a Tolentino per la fine dei lavori alla basilica di San Nicola. L’opera dovrebbe terminare tra circa un anno e mezzo. Ci sarà l’invito da parte della comunità. Lo aspettiamo". A parlare è il sindaco Mauro Sclavi, che ha già espresso la sua volontà al priore padre Massimo Giustozzo e a padre Gabriele Pedicino, priore della Provincia d’Italia degli agostiniani (in passato anche lui priore di San Nicola). "Tra poco toglieremo l’impalcatura sulla facciata – prosegue il primo cittadino –. Intanto voglio esprimere le più sincere felicitazioni per l’inizio del suo pontificato. Tolentino ha avuto l’onore di ospitarlo in occasione delle sue visite alla comunità agostiniana. Una persona semplice, buona, pacata, mite. Le sue parole di pace sono quello di cui tutti abbiamo bisogno in questo momento storico. Tutti, negli anni e nei diversi incontri, hanno apprezzato il sorriso di padre Prevost, la sua grande disponibilità. Adesso si spera e si sogna in un suo ritorno in città per incontrare i Confratelli agostiniani e pregare davanti alle spoglie di San Nicola e per ricevere l’abbraccio devoto di tutti i tolentinati". Nella cittadinanza è vivo il ricordo di quando, nel 2023, affiancando il vescovo Nazzareno Marconi, padre Prevost ha partecipato alla processione attraversando le vie e le piazze del centro storico, portando le reliquie di San Nicola e celebrando la messa solenne in basilica.