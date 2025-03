Lo chiamavano Trio. Omaggio a Marchesini,. Lopez e Solenghi

Per la rassegna "Brillanti a teatro", a Caldarola, domani alle 21 arriva "Lo chiamavano Trio" con la compagnia PianoB Teatro e la regia di Stefano Andreoli. Un omaggio al Trio Marchesini, Lopez, Solenghi e, in particolare, al loro spettacolo "Allacciate le cinture di sicurezza". "PianoB Teatro propone alcune scene tra le più esilaranti e geniali del famosissimo trio – spiegano gli organizzatori –. In scena Stefano Andreoli, Manuela Clerici, Guido Santi e Stefano Begalli che, al termine dello spettacolo, incontreranno il pubblico alla Caffetteria del teatro dove sarà in programma il brindisi con i vini della Cantina Podere sul lago e i dolci del Biscottificio Giuliano Annavini". La rassegna, infatti, è caratterizzata dal sostegno dell’unione montana Monti Azzurri che ogni sera valorizzerà due attività locali. Alla cantina e al biscottificio sarà dedicato un momento di presentazione prima della spettacolo. Ingresso 12 euro primo settore, 10 secondo settore (barcaccia e loggione), omaggio under 15.