"Lo conosco da anni, un uomo molto umile. Sa stare con i poveri"

Si è presentato al mondo con "la pace sia con tutti voi" e ha concluso esortando il popolo a recitare l’Ave Maria. Il neo eletto Robert Francis Prevost, Papa Leone XIV, in modo mite e deciso, con occhi commossi e in un italiano pressoché perfetto ha affascinato tutti. Abbiamo chiesto al presidente della Conferenza episcopale marchigiana e vescovo di Macerata, monsignor Nazzareno Marconi, che lo conosce molto bene e lo definisce un "buon amico delle Marche" di descrivercelo. "Sarà un Papa del mondo – dice Marconi – un Papa dei ponti. È una persona di cultura e di qualità. È un uomo umile davvero, lo conosco da un bel po’ di anni. Un uomo buono, mite, saggio, che conosce molto bene il nostro San Nicola da Tolentino dove si è recato nel 2023".

È stato missionario: cosa significa?

"Ha fatto la bellissima esperienza di vescovo missionario in Perù, a Chiclayo, che è una zona povera. Quando ha salutato nella sua prima apparizione, ha parlato in spagnolo, alla sua gente".

Qual è uno dei suoi pregi?

"Sa unire la capacità di dialogo con i potenti a quella di stare con i poveri che conosce bene. Non ha mai fatto il ‘vescovo signore’ ma è stato piuttosto il ‘vescovo per le strade’".

Ha fatto richiamo al suo predecessore?

"Sì, nel suo primo discorso sono stati molti i richiami a Papa Francesco. La Chiesa non smentirà mai Francesco, perché ha dato un segnale che è un segnale giusto. Per molti versi Papa Leone XIV richiama il suo predecessore, ma avrà uno stile proprio".

Come vede la scelta del nome?

"Io credo possa essere il Papa che sa parlare senza timore, che non si fa spaventare, che non ha paura dei potenti. È un… Leone. Credo abbia scelto questo nome un po’ per ricordare San Leone (Magno), uno dei più grandi e coraggiosi papi della storia. E un po’ desiderando di dare continuità all’operato di Papa Leone XIII che, nel 1891, ha scritto ‘De Rerum Novarum’, l’enciclica che tratta principalmente della questione sociale dell’epoca, il Papa della dottrina della Chiesa, del creare relazioni e scongiurare le guerre nel mondo".

Martedì ricorreva la Supplica della Madonna di Pompei, anche questo ha un significato?

"Leone XIV è un uomo di profonda fede mariana, come tutti gli agostiniani, e alla madre della Chiesa si rivolgerà, anche pubblicamente, molto spesso. La cosa significativa è stata quella che ha fatto dire, appena eletto, un’Ave Maria al mondo. La preghiera più semplice ma anche la preghiera della fede solida, serena".

Il cardinale Parolin cosa avrà pensato al momento della nomina?

"Era al fianco del nuovo Papa, era sorridente e sereno. Credo a testimoniare l’unità raggiunta nella scelta del nuovo capo della Chiesa e vescovo di Roma".