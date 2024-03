’Lo matto non se cura’ va in scena al teatro comunale La rassegna teatrale Comico e Brillante al Teatro comunale di Esanatoglia presenta spettacoli vari, tra cui commedie e performance per bambini. Prossimi appuntamenti: "Lo matto non se cura" della Filodrammatica Sangiustese e altri. Biglietti a 7 euro per adulti e 5 per bambini. Per informazioni e prenotazioni contattare il 339-2351431.