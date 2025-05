Lo sceneggiatore Grassetti sugli schermi con Gino and Friends

È ormai su tutti i circuiti nazionali il nuovo lungometraggio animato "Gino and Friends", ideato e sceneggiato dal recanatese Valentino Grassetti (foto) per la regia del maceratese Marco Storani, realizzato con il contributo di Regione, Fondazione Marche Cultura e Marche Film Commission. L’opera nasce da un’idea di Valentino Grassetti (autore e sceneggiatore di Tommy & Oscar, Monster Allergy, Scuola di Vampiri) e Firmino Pasquali, con sceneggiatura firmata dallo stesso Grassetti. La regia è affidata a Marco Storani, uno dei nomi storici dell’animazione italiana, già animatore e art director di successi come Winx Club, La Freccia Azzurra, Prezzy e Monster Allergy. L’animazione è stata curata dal Mmc Studio di Jesi. "Si tratta di una produzione interamente italiana, in particolare marchigiana, che unisce avventura, comicità e un importante messaggio sociale" ha sottolineato Grassetti. Il film racconta di Gino, un piccolo coccodrillo cresciuto lungo le sponde del Tevere, alla ricerca della propria identità in un mondo che lo considera diverso. Trova un amico fidato in Thomas, un gabbiano con cui intraprende un viaggio alla scoperta di sé. Insieme a Claire, una gatta indipendente e coraggiosa, i tre protagonisti si trovano coinvolti in una pericolosa avventura: sventare il piano di Willow, il capo dei ratti, deciso a sterminare l’umanità. "Una piccola curiosità – aggiunge Grassetti – nel film ho voluto inserire un cameo dedicato a Giacomo Leopardi, in onore del grande poeta e della mia città". Il film è stato selezionato in concorso per i Pulcinella Awards di Cartoons on the Bay, uno dei più prestigiosi festival internazionali dedicati all’animazione per ragazzi.