Lo schianto mortale all’alba. Indagato per omicidio stradale il 23enne proprietario della Bmw

È indagato per omicidio stradale e omissione di soccorso il proprietario della Bmw 320, coinvolta domenica mattina nel tragico incidente in cui ha perso la vita Leonello Vitali, 91enne di Tolentino. Mentre sono in corso le indagini da parte dei carabinieri, l’ipotesi della procura di Macerata è che ci fosse lui alla guida dell’auto al momento dell’incidente. Intanto, dopo che i carabinieri lo hanno rintracciato, nel tardo pomeriggio di domenica, al 23enne residente a Urbisaglia, disoccupato e sprovvisto di patente, che risulta proprietario della macchina, sono stati fatti dei prelievi di sangue per verificare la presenza di eventuali tracce di alcol o sostanze stupefacenti. I carabinieri di Tolentino sono ancora al lavoro per accertare chi, domenica mattina, poco prima delle 5, era al volante della Bmw che si è scontrata con la Fiat Panda, guidata dal 91enne, lungo la provinciale 41, vicino alla chiesa della Divina Pastora, all’altezza di una curva.

L’utilitaria è rimasta schiacciata nell’impatto e per l’anziano, che si stava recando nel suo orto, purtroppo non c’è stato nulla da fare: è morto sul colpo per le conseguenze del violento impatto. Automobilisti di passaggio avevano dato l’allarme e sul posto erano arrivati 118, vigili del fuoco e i carabinieri della Compagnia di Tolentino. Giunti sul posto, militari e soccorritori non avevano però trovato nessun occupante della Bmw, schizzata in un campo dopo lo schianto: del conducente dell’auto non c’era nessuna traccia. Attraverso la targa i militari erano risaliti al proprietario, un 23enne residente a Urbisaglia, disoccupato e senza patente. Una pattuglia era andata subito a casa sua, dove però c’era soltanto la madre. La donna aveva assicurato che il figlio era in Svizzera da qualche giorno. Dopo aver appreso quanto accaduto, la donna aveva riferito di aver creduto che la Bmw fosse sotto casa e aveva denunciato il furto. Per buona parte della giornata di domenica, il 23enne era risultato irreperibile: anche il telefono era staccato. I carabinieri avevano così setacciato la zona vicino al luogo dell’incidente e anche gli ospedali, ma il giovane proprietario dell’auto sembrava essere sparito nel nulla. Alla fine, il 23enne era stato rintracciato in provincia. Il ragazzo, che aveva lievi escoriazioni, era stato accompagnato in caserma: ora il giovane si ritrova indagato, nel fascicolo aperto dal sostituto procuratore Vincenzo Carusi. Questa mattina, alle 9.30, sarà celebrato il funerale del 91enne nella chiesa di San Catervo. La tragedia ha scosso la comunità: Leonello Vitali, residente in zona Ponte del Diavolo, era molto conosciuto e benvoluto in città, dove aveva lavorato prima alla fornace Massi e poi alla ditta di materiali edili Baldassarri. Lascia due figli, oltre a nipoti e pronipoti.